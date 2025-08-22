«Сицилийская вилла предлагает роскошную картину элитной жизни»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о новой находке археологов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jose Luiz Bernardes Ribeiro Фото: Jose Luiz Bernardes Ribeiro

Уже 70 лет на вилле Романа дель Казале в южной части Сицилии археологи работают и постоянно обнаруживают все новые мозаики, которые стирают грани между античностью и современностью. На них женщины в бикини, бросающие мяч, купидоны, которые ловят рыбу, и морские коньки, одетые в шкуры пантеры. А теперь нашли еще одно несоответствие мировой истории — пару шлепанцев.

Сандалии появились в вымощенном мозаикой фригидарии или холодной ванне в банях виллы. Находка была сделана во время программы летней школы ArchLABS Болонского университета, которая обучает студентов из 11 стран современным методам раскопок. Шлепанцы, оказывается, были модными в эпоху Позднего Рима. Примеры были найдены в Испании, на Кипре, в Иордании и в Малой Азии. Как говорят специалисты, этот мотив сигнализирует об аристократическом и космополитическом характере бань — одном из нескольких маркеров социальной жизни виллы. Римляне, как оказывается, носили разные варианты сандалий: тяжелые, заколотые на гвозди калиги легионеров (помните императора Калигулу?) или более легкие солеи, предпочитаемые гражданскими лицами.

Сама сицилийская вилла — 3,5 тыс. кв. м мозаики, расположенной на трех террасах — предлагает роскошную картину элитной жизни в III и IV веках нашей эры. Спортивные состязания украшают спортзал, купидоны собирают виноград в столовой, а на знаменитой мозаике «Великая охота» животных ловят в ловушку и отправляют, наверное, за границу — возможно, для игр, организованных владельцем виллы, который, вероятно, был высокопоставленным чиновником со связями в Северной Африке. Вилла была подвергнута систематическим раскопкам только в 1950-х и внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1997 году. Предстоит еще много работы: цифровое моделирование, геофизические и архивные исследования все еще необходимы, чтобы собрать воедино первоначальную планировку виллы.

Несмотря на всю «гламурность» последних находок, проект очень хрупкий. Итальянские группы наследия недавно предупредили о пренебрежении и недостаточном финансировании, что довольно иронично, учитывая, что сами мозаики когда-то прославляли богатство и влияние римской элиты.

Дмитрий Буткевич