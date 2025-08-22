Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает о рекордах путешественника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Потокина, Коммерсантъ Фото: Мария Потокина, Коммерсантъ

Путешественника Федора Конюхова знает весь мир. Но то, сколько рекордов он установил, представляют не все. Еще в 1990 году Конюхов стал первым россиянином, который в одиночку дошел на лыжах до Северного полюса. Для этого ему понадобилось 72 дня. Тогда же, в девяностые, естественно, в одиночку, он покорил и Южный полюс. А в прошлом году, когда путешественнику исполнилось 72 года, он установил мировой рекорд по одиночному пребыванию на льдине у Северного полюса — 20 дней, 22 часа и 45 минут.

Но всё, что связано с северными путешествиями, — это лишь малая часть жизни Федора Филипповича. Его путешествие в одиночку на гребной лодке через Атлантику не может оставить равнодушным. Россиянин провел в тех суровых водах 46 суток и преодолел на веслах 4678 км. Также Конюхов первым в истории парусного спорта совершил одиночное кругосветное плавание на яхте. Тогда он провел в море 189 суток. В 2016 году быстрее всех облетел вокруг Земли на воздушном шаре — за 11 дней. Об этом даже сняли фильм «Повелитель ветра».

Ответить на вопрос, сколько раз он был на грани жизни и смерти, Конюхов не смог. Он поднимался на все самые высокие вершины мира, 17 раз пересек Атлантику, совершил пять кругосветных путешествий, а сейчас, в 73 года, он планирует еще одну экспедицию, посвященную изучению микропластика в мировом океане. В следующем году путешественник собирается пересечь Тихий, Индийский и Атлантический океаны на парусном плоту из переработанного пластика и определить координаты и размеры самого крупного скопления мусора. Конюхова много раз спрашивали, зачем он все это делает. Один из ответов прозвучал так: «Я знаю точно, что жизнь — слишком большая ценность, чтобы употреблять ее на одно лишь зарабатывание денег».

Владимир Осипов