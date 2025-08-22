600 педагогов и певец Олег Газманов исполнили гимн России на площади Ижевска

600 педагогов Удмуртии, заместитель министра просвещения страны Ольга Колударова и народный артист РФ Олег Газманов исполнили гимн на Центральной площади Ижевска, сообщил в Telegram глава республики Александр Бречалов.

В течение всего Дня государственного флага РФ, 22 августа, на Центральной площади будут проводиться различные активности. Например, гастрофестиваль «Тесто вместе», городские соревнования по единоборствам, ленточная мозаика «Флаг гордости», проект «Разрисуй троллейбус по номерам». Подробная программа и карта активностей опубликована здесь.

Выступление Олега Газманова и его музыкального проекта «Родники. Голос поколений» на главной сцене Центральной площади Ижевска запланировано сегодня на 19:30.

Движение транспорта на участке улицы Пушкинской от Кирова до Советской будет закрыто на время празднования, с 17:00 до 23:00. Общественный транспорт пойдет по измененным маршрутам.