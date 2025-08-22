Опубликованы карта активностей и программа празднования Дня флага РФ в Ижевске

Власти Ижевска опубликовали карту активностей и программу празднования Дня государственного флага РФ и 265-летия города. Основной площадкой сегодня, 22 августа, станет Центральной площадь (ЦП).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

В перечень мероприятий на ЦП среди прочего вошли городские соревнования по единоборствам (16:00—20:00), свадебная фотозона «Давай поженимся» (17:00—21:00), проект «Разрисуй троллейбус по номерам» (17:00—20:00), гастрофестиваль «Тесто вместе» (16:00—20:00), ленточная мозаика «Флаг гордости» (15:00—20:00).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

На главной сцене будет проведена праздничная программа «Город наших Побед» (18:00—19:30). Вечером состоится концерт Народного артиста РФ Олега Газманова и выступления участников музыкального проекта «Родники. Голоса поколений» (19:30—20:00).

Напомним, движение транспорта на участке улицы Пушкинской от Кирова до Советской будет закрыто с 17:00 до 23:00. Общественный транспорт пойдет по измененным маршрутам.