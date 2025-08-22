Прощание с исполнителем песни «Фантазер» Ярославом Евдокимовым пройдет в Минске

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярослав Евдокимов

Фото: Сергей Виноградов / ТАСС Ярослав Евдокимов

Фото: Сергей Виноградов / ТАСС

Прощание с белорусским певцом и заслуженным артистом России Ярославом Евдокимовым пройдет в Минске. Об этом сообщила его вдова Ирина Крапивницкая.

«Дата пока неизвестна,— сказала она “РИА Новости”.— Прошло слишком мало времени».

Ярослав Евдокимов умер утром 22 августа на 79-м году жизни. Певец долгое время болел, у него был рак легких. Артист получил известность, записав такие песни, как «Фантазер», «За Дунаем», «Калины куст» и «Майский вальс».