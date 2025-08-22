Умер исполнитель песни «Фантазер» Ярослав Евдокимов

Умер певец Ярослав Евдокимов. Ему было 78 лет. О смерти артиста сообщила его жена Ирина на официальной странице господина Евдокимова в «ВК». Причиной смерти, по данным ТАСС, стал рак легких.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярослав Евдокимов

Фото: Евгений Коктыш / РИА Новости Ярослав Евдокимов

Фото: Евгений Коктыш / РИА Новости

Супруга артиста поблагодарила его друзей и поклонников за слова поддержки. Они «давали силу и веру, что спето много красивых песен и жизнь прожита не зря».

Ярослав Евдокимов — народный артист Белорусской ССР, заслуженный артист РФ. В 80-90-е годы хитами стали его песни «Фантазер», «За Дунаем», «Калины куст» и «Майский вальс».