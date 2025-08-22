FT: ЕС ускоряет внедрение цифрового евро

По данным Financial Times, ссылающейся на неназванные осведомленные источники, чиновники ЕС активизируют программу по разработке и внедрению цифрового евро. ЕЦБ работает над созданием цифровой версии евро, которую можно было бы свободно использовать во всех странах еврозоны, уже последние несколько лет.

В США в середине июля был принят закон о новых правилах для криптовалют. Документ, известный как закон GENIUS, вводит ограничения и меры защиты для потребителей в отношении стейблкойнов, обеспеченных долларом.

По данным FT, еврочиновники опасаются, что после принятия в США закона о стейблкойнах вырастет популярность привязанных к доллару токенов. Это может вызвать отток средств с финансовых рынков ЕС. В настоящий момент в союзе с целью сохранения конкурентноспособности рассматривают вариант запуска цифрового евро на базе открытых блокчейн-платформ, таких как Ethereum или Solana, а не закрытых частных платформ, как ожидалось ранее.

Евгений Хвостик