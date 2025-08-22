Лукашенко рассказал о запрете Путина на удар из «Орешника» по офису Зеленского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что президент России Владимир Путин не разрешил нанести удар баллистической ракетой средней дальности из комплекса «Орешник» по улице Банковая в Киеве, где расположена администрация президента Украины Владимира Зеленского.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В Telegram-канале «Пул первого», который близок к пресс-службе президента Белоруссии, говорится: «Первый (Александр Лукашенко) озвучивает инсайды. Например, о том, как предлагали «Орешником» по Банковой… И как Путин сказал: ни в коем случае!».

В ноябре 2024 года Владимир Путин говорил, что ракета «Орешник» может поражать хорошо защищенные и углубленные цели. Он отмечал, что массированное применение таких ракет по мощи «сопоставимо с применением ядерного оружия». Впервые о том, что на вооружении армии России есть ракетный комплекс «Орешник», стало известно 21 ноября 2024 года.