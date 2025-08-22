Лукашенко предложил организовать встречу Путина и Зеленского в Минске

Белоруссия сделает все необходимое для организации встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского, если они пожелают провести саммит в Минске. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Лукашенко

Он добавил, что не «болеет хотелками» заняться организацией переговоров, но считает столицу своей страны идеальным местом для встречи. Слова господина Лукашенко передает «БелТА», но не приводит точную цитату.

Среди возможных локаций для проведения саммита президентов России и Украины называли Рим, Женеву, Будапешт. Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США предложил устроить саммит в Москве.

