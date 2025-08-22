Акции «Самолета» растут на новостях об отмене уголовных дел

Акции ГК «Самолет» позитивно отреагировали на новости об отмене уголовных дел, связанных с петербургскими ЖК девелопера.

В 12:58 мск цена начала расти от уровня 1134 руб. К 13:03 мск стоимость акции «Самолета» почти достигла 1220 руб.

Накануне стоимость акций компании упала почти до 1100 руб. после пресс-релиза Следственного комитета. Петербургское управление СКР провело обыски в местных офисах девелопера и возбудило уголовное дела о мошенничестве. Следствие сочло, что представители застройщика не смогли в срок передать недвижимость дольщикам ЖК «Новое Колпино» и «Курортный Квартал». Как пишет «Фонтанка», уголовные дела «просуществовали меньше суток». По информации издания, прокуратура отменила постановления об их возбуждении и «напомнила следователям об обязанности вдумчивее проверять факты».

Официально информация пока не подтверждалась. При этом генеральный директор ГК «Самолет» Анна Акиньшина заявила «РИА Новостям», что уголовные дела точно будут закрыты. Она заверила, что «дома готовы». Что касается задержки с передачей квартир, «ситуация в отрасли такова, что изменение сроков передачи ключей сейчас - не единичный случай», добавила гендиректор.