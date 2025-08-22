Москва ждет третий звонок

В Москве начинается новый театральный сезон. Некоторые труппы вышли из отпуска еще в середине августа. Пока на сценах премьеры прошлого года и наиболее популярные спектакли. Самые громкие новинки стартуют примерно через месяц. Каким ожидается новый сезон? С подробностями — Александр Мезенцев.

Летом столичная публика не могла пожаловаться на полное затишье театрального сезона. В Москве до сих пор проходит фестиваль «Театральный бульвар»: на открытых сценах уже показано около 600 разных спектаклей. Для участия были приглашены многие российские и мировые труппы. Но главные премьеры — впереди. «Мастерская Петра Фоменко» сейчас тоже готовится уезжать на гастроли и вернуться в столицу в сентябре.

Тем не менее билеты на спектакли продаются за три месяца, отмечает директор театра Андрей Воробьев: «Это ежегодный праздник, к которому театр готовится, который ожидает театральная общественность города и всей страны. Отпуск довольно продолжительный, он длится целый месяц, а потом еще полмесяца у нас гастроли и репетиционный период, получается, что полтора месяца мы не будем показывать свои спектакли. Поэтому я думаю, что наши зрители соскучатся. Но сейчас билеты продаются на сентябрь и октябрь. В ближайшее время откроются продажи на ноябрь и декабрь».

Комедия — любимый театральный жанр россиян, ей отдают предпочтение 75% зрителей, как рассказывал “Ъ FM” ранее. На втором месте — драма, затем музыкальные постановки, мелодрамы и трагикомедии, а вот трагедии находят отклик только у 13% аудитории. Однако театры в новом сезоне не ориентируются на эти показатели. Драмы и трагедии, поставленные лучшими режиссерами, а также семейные спектакли очень популярны, добавляет директор театра «Мастерская Петра Фоменко» Андрей Воробьев: «Теоретически мы все прекрасно знаем, что если мы хотим, чтобы спектакль привлек внимание, то, наверное, это должна быть комедия, возможно, детектив, может быть, мюзикл. Но, с другой стороны, если драма или даже трагедия поставлена хорошим режиссером, то люди с удовольствием будут ходить на качественную постановку».

В этом сезоне зрители ожидают «Кабалу Святош» в МХТ им. Чехова — пьесу Михаила Булгакова, которая была запрещена в 1936 году. Билетов на ближайшие показы уже нет, а цены на них начинались от 5 тыс. руб. Еще одна премьера, которую заготовил театр, — «Гамлет» с Юрой Борисовым. Продажи билетов на него еще не стартовали. А театр имени Пушкина готовит «Бурю» режиссера Николая Рощина.

Спрос на постановки постоянно растет, и доступных спектаклей в Москве становится все меньше, считает театральный журналист Вячеслав Герасимчук. По его мнению, театры будут исследовать новый потолок цен в этом сезоне: «На самом деле на самые кассовые спектакли уже давно билетов нет, на премьеры тоже. Сейчас стоит говорить о том, что цена на топовые премьеры может колебаться до 30 тыс. руб., на некоторые постановки она может быть и выше. Дешевых спектаклей в ассортименте московских театров становится все меньше. Проблема в том, что спрос высокий, люди буквально несутся в театры.

Поскольку кинотеатры сейчас не предлагают широкого ассортимента, многие нашли альтернативу именно в театральных постановках».

Общая посещаемость столичных театров в течение прошлого сезона превысила 5 млн человек, об этом заявляли в департаменте культуры Москвы. В новом ждут повышение показателей.

Александр Мезенцев, Дарья Мурыгина