Суд на Кубани вынес приговор по делу, повлекшему проверки у экс-главы крайсуда

Кавказский райсуд Краснодарского края приговорил местного жителя Артура Жозе-Мануэля к 1 году и 8 месяцам колонии-поселения за поджог автомобиля бывшего сотрудника сельхозпредприятия (СХП) «Дмитриевское». С октября 2024 года Жозе-Мануэль находился под стражей, поэтому наказание считается отбытым, подсудимый освобожден в зале суда, сообщили “Ъ” в объединенной пресс-службе судов региона.

С расследования двух поджогов, связанных с «Дмитриевским», в 2024 году начались антикоррупционные проверки в отношении бывшего председателя Краснодарского крайсуда Александра Чернова, который, как выяснилось, являлся фактическим владельцем бизнеса. Оба криминальных эпизода относятся к преступлениям прошлых лет. В декабре 2019 года был сожжен джип бывшего начальника службы безопасности СХП «Дмитриевское» Сергея Малыхина, в феврале 2020 года у фермера Николая Маслова сгорели грузовик и комбайн. Оба потерпевших конфликтовали с директором «Дмитриевского» Вадимом Шестопаловым. В апреле этого года Шестопалов получил условный срок как заказчик по первому из эпизодов, Артур Жозе-Мануэль признан исполнителем. Расследование по КФХ Маслова продолжается.

В ходе следствия правоохранительные и надзорные органы получили сведения о том, что в 2009 году Александр Чернов приобрел СХП «Дмитриевское» для своей гражданской жены. В связи с нарушением антикоррупционных норм Генпрокуратура обратилась в суд за изъятием в пользу РФ активов бывшего судьи и связанных с ним лиц. Решением Красногорского суда от 19 августа имущество ответчиков, в том числе Вадима Шестопалова, обращено в доход государства.

Анна Перова, Краснодар