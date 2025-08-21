Полиция возбудила дело после ДТП с велосипедисткой и фурой на «Скандинавии»

Дорожно-транспортное происшествие с пострадавшей несовершеннолетней велосипедисткой на трассе А-181 «Скандинавия» обернулось возбуждением уголовного дела. Оно расследуется по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), сообщили 21 августа в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Ъ-СПб» писал, что ДТП на 8-м километре трассы «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти произошло днем 19 августа на подъезде к пункту пропуска «Светогорск». 34-летний водитель за рулем грузовика Scania с полуприцепом, двигаясь в направлении Выборга, сбил 13-летнюю школьницу на велосипеде, которая неожиданно выехала с обочины на проезжую часть. После столкновения грузовик съехал в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП девочка получила травмы и была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Андрей Цедрик