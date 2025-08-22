Президент РАН сообщил о переносе сроков российских миссий на Луну и Венеру

Орбитальный аппарат «Луна-26» запустят на спутник Земли в 2028 году, сообщил президент Российской академии наук Геннадий Красников. Межпланетную станцию «Венера-Д» планируют отправить в космос в 2036 году, рассказал ученый в интервью «Известиям».

Господин Красников объяснил, как российская наука собирается бороться с откладыванием запусков. Он сообщил, что основная нагрузка на производство компонентов «Луны-26» легла на научно-производственное объединение им. Лавочкина. Предприятие собираются модернизировать — в программу на это уже заложены значительные средства, сказал ученый. «Это необходимо, чтобы его коллектив выдерживал установленные сроки»,— отметил он.

Изначально запуск «Луны-26» был запланирован на 2020 год, но сроки постоянно переносились. Запуск откладывался из-за проблем импортозамещения и недостатка финансирования. Раньше «Венеру-Д» планировалась отправить к соседней с Землей планете в 2031 году. Сдвиг связан с опасениями неудачи, которые постигли предыдущие российские космические аппараты.

В 2023 году Россия отправляла на спутник Земли межпланетную станцию под названием «Луна-25». Космический аппарат потерпел крушение при столкновении с поверхностью Луны.