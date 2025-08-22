СК возбудил дело после атаки ВСУ на Енакиево ДНР

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обстрела города Енакиево в Донецкой народной республике. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Согласно материалам дела, 21 августа украинские военные прицельно обстреляли жилые кварталы Енакиево из ракетных комплексов М142 HIMARS. Двое местных жителей погибли, еще 21 человек госпитализирован. Уголовное дело возбуждено по статьям об убийстве (105 УК РФ), покушении на убийство (30 УК РФ), умышленном уничтожении чужого имущества (167 УК РФ).

На месте происшествия работают следователи, которые изымают фрагменты оружия для проведения экспертиз, допрашивают свидетелей и пострадавших.