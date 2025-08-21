Число пострадавших при атаке ВСУ в ДНР выросло до 21

В результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Енакиево Донецкой народной республики ранен 21 человек, в том числе один ребенок. Об этом сообщили «РИА Новости» в Минздраве ДНР. Ранее в Следственном комитете России (СКР) заявляли о четырех пострадавших и двух погибших.

13 пострадавших госпитализированы. Еще восемь получили помощь амбулаторно. В заявлении говорится, что атака была совершена с применением РСЗО HIMARS. ВСУ ударили по жилому району, утверждали в СКР. В результате были повреждены многоквартирные дома и машины.

Местные СМИ сообщали, что под удар попали дома на улице Фильтровальной. Повреждено остекление в нескольких из них.