Запрещенная в РФ Meta заключила с Google «облачный» контракт на $10 млрд

Корпорация Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) подписала соглашение с Google — она сможет в течение шести лет пользоваться серверами облачного сервиса Google Cloud. Об этом пишет американское издание The Information со ссылкой на источники. По их данным, сумма сделки превышает $10 млрд.

Google активно развивает свой облачный бизнес, который пока что уступает таким лидерам рынка, как Amazon и Microsoft. В июле компания заключила контракт с разработчиком ИИ OpenAI, которая также будет использовать ее облачные возможности. Для Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) эта сделка дает возможности развития ИИ, о котором гендиректор компании Марк Цукерберг объявил в июле. Он заявил, что корпорация соберет лучшую команду специалистов в сфере ИИ и инвестирует «сотни миллиардов долларов в вычислительные мощности для создания сверхразума».

Яна Рождественская