Свердловская область вошла в топ-10 регионов по продажам полисов е-ОСАГО

В Свердловской области растет популярность электронных полисов ОСАГО. С января по июль свердловчане оформили 622 тыс. электронных полисов, что составляет 3,1% от общего объема продаж по стране, сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА). Свердловская область стала одним из десяти регионов с наибольшими продажами электронных полисов ОСАГО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Всего в России за семь месяцев 2025 года было оформлено 19,9 млн е-ОСАГО, что на 21,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Увеличение продаж полисов электронного ОСАГО напрямую связано с удобством их приобретения. Покупая полис онлайн, автовладельцы экономят время и усилия, избегая необходимости посещать офисы страховых компаний. Они используют мобильные приложения и веб-сайты страховщиков»,— пояснил президент РСА Евгений Уфимцев.

В рейтинг с наибольшими продажами электронных полисов ОСАГО вошли Москва, Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Челябинская область, а также Татарстан, Башкортостан, Ростовская и Самарская области. Согласно статистике РСА, в июле в России было продано 3,5 млн электронных полисов ОСАГО — на 27% больше, чем за июль 2024 года и на 44,8% больше, чем в январе 2025 года.

Полина Бабинцева