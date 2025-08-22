Уругвайский защитник Диего Лаксальт покинул «Динамо»

Московский футбольный клуб «Динамо» расторг контракт с уругвайским защитником Диего Лаксальтом. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Диего Лаксальт (справа)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Диего Лаксальт (справа)

Отмечается, что соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Лаксальт представлял «Динамо» на протяжении четырех сезонов и провел за клуб 78 матчей. В составе команды защитник стал двукратным бронзовым призером чемпионата России.

До перехода в «Динамо» Диего Лаксальт выступал за уругвайский «Дефенсор Спортинг», итальянские «Интер», «Дженоа», «Милан», и «Торино», а также за шотландский «Селтик».

После пяти туров «Динамо», набравшее пять очков, занимает 11-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Таисия Орлова