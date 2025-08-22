Ущерб от «серого» майнинга энергетики Тюменской области оценили в 65 млн рублей

Энергетики Тюменской области оценили ущерб от выявленного «серого» майнинга в регионе в 65 млн руб., передает областной департамент ЖКХ. Накануне представители электросетевых и энергосбытовых компаний на заседании штаба рассмотрели промежуточные итоги реализации плана по борьбе с незаконным майнингом.

Организации проводят мониторинг потребления электроэнергии в частном секторе и многоквартирных домах. Так, сотрудники «Газпром энергосбыт Тюмень» совершили около 1,8 тыс. обходов и разработали внутренний порядок действий при выявлении незаконного майнинга. С мая в органы МВД было подано пять заявлений после найденных нарушений. «Россети Тюмень» выявили семь объектов с признаками «серого» майнинга в Нижнетавдинском районе, по которым направлены обращения в полицию. Организованы проверки.

В ближайшее время энергосбытовые компании при поддержке государственной жилищной инспекции Тюменской области разработают дополнительный алгоритм работы для выявления майнинга в многоквартирных домах. Руководитель штаба, замгубернатора региона Павел Перевалов подчеркнул, что майнинг в многоквартирных домах ставит под угрозу безопасность их жителей. «Официально зарегистрированного майнинга на территории Тюменской области нет. Поэтому все зафиксированные случаи имеют признаки незаконных действий. Разработанный план подразумевает взаимодействие всех участников процесса, включая органы внутренних дел»,— сказал он.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) в суд передали уголовное дело бывшего заместителя директора школы в Нефтеюганске за майнинг криптовалюты в учебном заведении. Ее будут судить по ст. 285 УК РФ (злоупотреблении должностными полномочиями). Следствие установило, что по просьбе сына завуч установила майнинговое оборудование в подсобном помещении.

Ирина Пичурина