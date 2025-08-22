Власти Израиля одобрили планы ЦАХАЛа по разгрому «Хамаса» в Газе

Министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что власти одобрили планы армии по уничтожению движения «Хамас» в Газе. ЦАХАЛ намерен эвакуировать местных жителей и начать обстреливать анклав.

«Вскоре над головами убийц и насильников из ХАМАС в Газе откроются врата ада — до тех пор, пока они не согласятся на условия Израиля по прекращению войны»,— написал господин Кац в соцсети X. Министр добавил, что в эти условия входят два основных пункта: освобождение всех заложников и сдача оружия. Если боевики не согласятся сдаваться, глава оборонного ведомства пообещал превратить столицу Газы в подобия города Бейт-Ханун, который был почти полностью разрушен в результате боевых действий.

8 августа военно-политический кабинет Израиля одобрил захват всей территории Газы. 20 августа ЦАХАЛ приступил ко второй фазе военной операции «Колесницы Гидеона» в секторе Газа.

