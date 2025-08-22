Нижегородское правительство расторгло договор ГЧП по созданию морга

Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил заявление правительства Нижегородской области о расторжении заключенного с ООО «Ритуал-НН» соглашения о государственно-частном партнерстве. В 2020 году власти договорились о создании и дальнейшей эксплуатации первого в регионе частного патологоанатомического отделения с траурными залами на базе городской клинической больницы №13 в Автозаводском районе. Однако спустя три года инвестор решил отказаться от проекта, столкнувшись с трудностями.

Инициативы разрыва отношений исходили как от компании, так и от областных властей. Правительство также просило взыскать с частного партнера 12 млн руб. неустойки, потом повысило свои требования до 27 млн руб.

Суд решил расторгнуть соглашение о ГЧП и обязал «Ритуал-НН» возвратить здание на территории больницы, полученное для организации морга. Однако для взыскания денег с несостоявшегося инвестора судья оснований не нашел и в требованиях неустойки было отказано. Решение в законную силу не вступило.

Иван Сергеев