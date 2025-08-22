Проекты благоустройства из Югры получат поддержку из федерального бюджета

На реализацию пяти проектов благоустройства в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) выделят деньги из федерального бюджета, сообщили в полпредстве Уральского федерального округа (УрФО).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Проекты были признаны лучшими на X Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды: реализовать их должны в 2026-2027 годах в Нефтеюганске, Когалыме, Лангепасе, Покачах, Белоярском.

Подведение итогов конкурса прошло в Казани. Для участия в нем от регионов УрФО было подано 32 заявки, однако победителями признали 19 уральских проектов из ХМАО, Свердловской, Челябинской и Курганской областей. По словам полпреда УрФО Артема Жоги, согласно указу президента о национальных целях развития, в РФ должны благоустроить не менее 30 тыс. общественных территорий в малых городах и исторических поселениях. «Всероссийский конкурс лучших проектов является эффективным механизмом повышения качества жизни граждан и достижения этих показателей»,— сказал он.

Конкурс проводится по поручению президента России с 2018 года в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Напомним, проект благоустройства озера Молодежное «Теплый берег» в городе Покачи в Югре минстрой РФ включил в федеральный реестр лучших практик по благоустройству 2024 года. В 2021 году проект получил федеральный грант на реализацию.

Ирина Пичурина