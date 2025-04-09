Набережную в городе Покачи в ХМАО признали одной из лучших в России

Проект благоустройства озера Молодежное «Теплый берег» в городе Покачи в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) минстрой РФ включил в федеральный реестр лучших практик по благоустройству 2024 года, сообщили в стройкомплексе Югры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Стройкомплекс Югры Фото: Стройкомплекс Югры

В 2021 году проект по объединению общественного пространства, природы, технологий и истории «Теплый берег» с представлением элементов культуры народа ханты получил федеральный грант на реализацию. На набережной появился центр для мероприятий «Теплое место», арт-объект «Великий бубен» с интерактивным звучанием и вечерней подсветкой, зона пикников, детская площадка «Археологическая игра» со «скелетом мамонта» и чумы-барбекю.

Всего в минстрой подали 396 заявок 88 субъектов, в реестр были включены 48 лучших проектов из 34 регионов. Жюри оценивали качество реализации, социальный и экономический эффект, инновационность и востребованность предлагаемых решений у жителей.

Напомним, в прошлом году в IX Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды победили 20 проектов из Уральского Федерального округа (УрФО), среди них — два проекта для Югорска и Когалыма (ХМАО-Югра).

Ирина Пичурина