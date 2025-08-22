Экс-глава правительства Красноярского края не смог оспорить приговор

Сегодня коллегия Красноярского краевого суда рассмотрела апелляционную жалобу защиты на приговор экс-председателю правительства региона Юрию Лапшину, получившему 3,5 года колонии по делу о превышении должностных полномочий при строительстве метро. Суд оставил срок и вид наказания, назначенного бывшему чиновнику в силе, рассказали в прокуратуре.

Экс-премьер Красноярского края Юрий Лапшин

Фото: Григорий Накалюжный, Коммерсантъ

Фото: Григорий Накалюжный, Коммерсантъ

В надзорном ведомстве добавили, что защита настаивала на отмене приговора в связи с недоказанностью вины и чрезмерной суровостью назначенного наказания. Вызванный в суд врач-онколог Юрия Лапшина сказал, что, по его мнению, необходимое лечение не может быть оказано в местах лишения свободы.

Приговор Юрию Лапшину вынесли 4 марта. Экс-главе правительства края назначили 3,5 года колонии общего режима и взяли под стражу в зале суда. По версии следствия, в 2019 году высокопоставленный чиновник дал незаконное указание министру транспорта края подписать акты приемки не до конца выполненных работ по корректировке проекта местного метрополитена. В результате подрядчику необоснованно были перечислены более 742 млн руб. Юрий Лапшин отрицает обвинения, утверждая, что всегда поступал по закону и требовал этого от подчиненных.

Илья Николаев