На СвЖД произошло три ДТП в 2025 году

В период с января по июль 2025 года на Свердловской железной дороге (СвЖД) произошли три аварии с участием автомобилей, сообщили в пресс-службе СвЖД. При этом было зафиксировано свыше 400 случаев проезда транспорта на запрещающий сигнал и объезда закрытых шлагбаумов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Бычков, Коммерсантъ Фото: Алексей Бычков, Коммерсантъ

Больше всего нарушений было выявлено в Свердловской области — в регионе правила дорожного движения при пересечении железнодорожных путей проигнорировали с начала года 261 раз. В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) зарегистрировано 124 нарушения, еще 33 нарушения зафиксировали в Пермском крае.

Столкновения автомобилей с поездами в 2025 году произошли в этих же регионах.

Ранее городской суд Артемовского (Свердловская область) обязал вневедомственную охрану Росгвардии выплатить компенсацию на сумму более 113 тыс. руб. за аварию на железнодорожном переезде. ДТП произошло в мае, когда автомобиль охраны спешил на вызов с включенными спецсигналами на большой скорости и пытался переехать переезд, когда на нем уже опускались шлагбаумы.

Ирина Пичурина