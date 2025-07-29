Суд взыскал с Росгвардии свыше 113 тыс. рублей за ДТП в Артемовском

Городской суд Артемовского (Свердловская область) обязал вневедомственную охрану Росгвардии выплатить компенсацию на сумму более 113 тыс. руб. за аварию на железнодорожном переезде, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Георгий Лисицкий, Коммерсантъ Фото: Георгий Лисицкий, Коммерсантъ

ДТП произошло в мае, когда автомобиль охраны спешил на вызов с включенными спецсигналами на большой скорости. Когда он пытался переехать железнодорожный переезд, когда на нем уже опускались шлагбаумы и горел запрещающий сигнал, то задел на скользкой дороге Chevrolet, после чего служебный автомобиль отбросило на другие машины, которые ждали, когда переезд снова откроется. В результате аварии пострадали четыре автомобиля. Сотрудники Госавтоинспекции составили протокол об административном правонарушении на водителя Chevrolet, который не пропустил машину со спецсигналом.

Водитель Hyndai Solaris подал иск на сумму свыше 257 тыс. руб. к водителю Chevrolet, суд в качестве соответчика привлек управление вневедомственной охраны войск Росгвардии. Суд рассмотрел материалы дела и пришел к выводу, что виновником аварии стал водитель служебного авто, а действия водителя Chevrolet причиной ДТП не являются. Истец попросил суд взыскать деньги с надлежащего ответчика. Решение обжаловано в Свердловском областном суде, но решение оставили без изменений. Оно вступило в законную силу.

Ирина Пичурина