Восток Крыма остался без воды из-за аварии на водоводе под Феодосией

В районе Феодосии произошла авария на магистральном водоводе, снабжающем водой населенные пункты восточного Крыма. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Он не привел подробностей о происшествии. Сообщается только, что «на месте оперативно развернуты работы по ликвидации последствий». Задействованы 30 человек и семь единиц техники. Организован подвоз воды в 10 населенных пунктов, включая Судак, Коктебель, Новый Свет, Солнечную Долину и Орджоникидзе.

Ремонтные работы и «заполнение системы с поэтапным восстановлением» по плану будут завершены «сегодня ночью – завтра утром». Подача трубопроводной питьевой воды должна в полном объеме осуществляться до конца дня 23 августа, подчеркнул Сергей Аксенов.