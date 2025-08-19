В Ижевске перекроют улицы на время празднования 265-летия города

22 августа с 17:00 до 23:00 в Ижевске будет закрыто движение на участках ул. Пушкинской (от Кирова до Советской), Лихвинцева и Наговицына (от Коммунаров до Пушкинской) в связи с празднованием 265-летия города и Дня государственного флага России. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Руководителям транспортных предприятий ИПОПАТ и ИжГЭТ рекомендовано перенаправить общественный транспорт на другие улицы.