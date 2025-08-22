Суд рассмотрит дело о хищении у ВЭБ.РФ $33 млн на строительстве химзавода

Дело о хищении у ВЭБ.РФ $33 млн на строительстве химзавода «Аммоний» дошло до суда. Обвинительные заключения утверждены в отношении шестерых человек, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Перед судом предстанут председатели советов директоров ОАО «Аммоний» и ОАО «Научно-исследовательский и проектный институт карбамида и продуктов органического синтеза» Ринат Ханбиков и Игорь Есин. Следователи считают, что в 2015 году они решили похитить средства, которые были выделены в качестве кредита на строительство завода по производству аммиака, метанола и карбамида в Татарстане. Для этого, по версии следствия, они изготавливали документы с ложными сведениями о стоимости выполненных строительно-монтажных, пуско-наладочных и иных работ.

Вместе с ними на судье подсудимых окажутся директор «дочки» АО «Аммоний» ООО «Менделеевсказот» Фирдис Абдрахманов, его заместитель Гузель Салимгараева, начальник отдела продаж АО «Аммоний» Зухра Зиятдинова и гендиректор ООО ТТТ Алла Куцакова. Свою вину в инкриминированном деянии никто из обвиняемых, за исключением Фидриса Абдрахманова, не признал.

Подробнее о фигурантах — в материале «Ъ» «Обвинение построили на селитре».