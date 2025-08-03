Обвинение построили на селитре

Как стало известно “Ъ”, Басманный суд Москвы по ходатайству следствия ограничил в сроках ознакомления с материалами дела пяти фигурантов расследования о многомиллионном хищении средств татарстанского АО «Аммоний» путем манипуляций с расценками на продукцию. По мнению представителя СКР, которого поддержал и прокурор, затягивая процессуальное действие, обвиняемые, вероятнее всего, рассчитывают на истечение сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было возбуждено в марте 2019 года следственным управлением (СУ) СКР по Татарстану в отношении неустановленных лиц. По некоторым данным, инициатором расследования стало новое руководство расположенного в Менделеевске АО «Аммоний» (завод производит аммиак, метанол, гранулированный карбамид и аммиачную селитру), которое во время аудита выявило несколько сомнительных сделок с реализацией продукции дочерней компанией «Менделеевсказот» казанскому ООО ТТТ по заниженной стоимости. Отметим, что тогда предполагаемый ущерб оценивался более чем в 600 млн руб. Впрочем, уже через четыре месяца дело прекратили в связи с отсутствием состава преступления. Однако 7 октября 2020 года соответствующее постановление было отменено руководителем четвертого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Татарстану Станиславом Столяровым. А еще через неделю по распоряжению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина оно было передано в центральный аппарат СКР.

Как уже рассказывал “Ъ”, первые фигуранты в этом деле появились только в декабре 2023 года. Тогда практически в один день в Казани были задержаны и отправлены в СИЗО и под домашний арест тогдашний директор «дочки» АО «Аммоний» ООО «Менделеевсказот» Фирдис Абдрахманов, его заместитель Гузель Салимгараева, начальник отдела продаж АО «Аммоний» Зухра Зиятдинова и гендиректор ООО ТТТ Алла Куцакова. Вскоре по ходатайству следствия был взят под стражу и основной фигурант расследования — бывший председатель совета директоров «Аммония», экс-гендиректор компании «Газпром трансгаз Казань» 67-летний Ринат Ханбиков. Впрочем, в марте 2025 года самую строгую меру пресечения суд изменил ему на домашний арест.

По данным следствия, речь в уголовном деле идет о хищении средств «Аммония» и его дочерней компании «Менделеевсказот» на сумму более 250 млн руб.

Как полагают в СКР, в период с 2013 по 2018 год по распоряжению господина Ханбикова завод реализовал через фирму ТТТ по заниженной стоимости 150,5 тыс. тонн аммиачной селитры, которая затем была перепродана по рыночной ценене, а сумму дисконта участники схемы присвоили и легализовали.

Свою вину в инкриминированном деянии никто из обвиняемых, за исключением Фидриса Абдрахманова, не признал. Последний в октябре прошлого года заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, и его дело было выделено в отдельное производство. Впрочем, условия «досудебки» (обычно это признание вины и показания о неизвестных следствию ранее обстоятельствах совершения преступления или новых эпизодах) обвиняемый, по данным источников “Ъ”, не выполнил, и в апреле 2025 года первым замгенпрокурора Анатолием Разинкиным соглашение было расторгнуто.

К ознакомлению с итогами предварительного следствия, насчитывающего более 500 томов, фигуранты приступили в октябре прошлого года. На сегодняшний день одни успели ознакомиться почти со всеми материалами, тогда как другие — лишь с сотней томов.

При этом последние, по мнению следствия, умышленно затягивают процедуру, меняя адвокатов, а также, будучи под домашним арестом или запретом определенных действий, под разными предлогами не являясь к следователю. Тот полагает, что таким образом фигуранты надеются избежать привлечения к уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности.

Отметим, что по обвинению в легализации (ст. 174 УК РФ) они истекают 12 октября, а по мошенничеству — 5 декабря. В связи с этим следователь обратился в Басманный суд с ходатайством об ограничении фигурантов в сроках ознакомления с материалами уголовного дела. В ходатайстве представитель СКР утверждает, что обвиняемым и их защитникам обеспечен ежедневный доступ «без ограничения по времени» ко всем материалам. Однако некоторые из них с момента окончания предварительного следствия и до середины июля являлись для ознакомления 13 раз, а кто-то и вовсе только 6.

При этом, по словам следователя, саму процедуру фигуранты зачастую завершали уже через пару часов «без объяснения причин».

В суде позицию следствия поддержал представитель прокуратуры. А вот сами обвиняемые и их адвокаты утверждали, что никаких данных об умышленном затягивании ими процесса ознакомления с материалами дела следователь не представил. Тем не менее суд встал на сторону следствия, ограничив обвиняемых и их защиту в сроках ознакомления, который истек 25 июля. Теперь дело будет направлено в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Олег Рубникович