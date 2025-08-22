На Урале суд отказал во взыскании с вдовы участника СВО выплаты за смерть мужа

В Свердловской области Нижнетуринский городской суд отказал чиновникам в попытке взыскать с вдовы участника специальной военной операции (СВО) часть выплаты за смерть ее супруга, сообщили в пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Суд установил, что в 2025 году вдова получила 1,5 млн руб. в качестве выплаты за смерть супруга. Управление соцполитики №17 заявило, что переплатило и потребовало вернуть 750 тыс. руб. Чиновники уточнили, что у погибшего нашелся сын от первого брака, которому выплатили 750 тыс. руб.

Супруга погибшего участника СВО подала иск, посчитав требование незаконным. В ответ управление соцполитики подало встречный иск. В суде она пояснила, что предоставила управлению все имеющиеся у нее данные о семье погибшего. Чиновники должны были проверить данные и в случае необходимости направить запросы, в том числе в ЗАГС.

Суд встал на сторону вдовы, признав решение управления соцполитики №17 незаконным. Встречный иск был отклонен. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Напомним, в июне Красногорский районный суд Каменска-Уральского (Свердловская область) удовлетворил иск бывшего участника спецоперации к банку, взыскав сумму в 2,8 млн руб. Установлено, что мобилизованный на СВО в 2022 году открыл в банке счет для получения выплат от Минобороны, но позднее обнаружил, что деньги с его счета были выведены неизвестными.

Ирина Пичурина