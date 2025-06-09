Суд на Урале взыскал с банка 2,8 млн рублей в пользу бывшего участника СВО

Красногорский районный суд Каменска-Уральского удовлетворил иск бывшего участника специальной военной операции (СВО) к банку, взыскав сумму в 2,8 млн руб., сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Суд установил, что мобилизованный на СВО в 2022 году открыл в банке счет для получения выплат от Минобороны, в том числе за ранение. В 2023 году он в том же банке вложил 3 млн руб. под 12,8% годовых. Позже он обнаружил, что со счета снято 1,723 млн руб., которые обналичили через семь виртуальных карт в разных городах России.

Не добившись решения с банком, военный обратился в суд, требуя взыскать похищенные средства, проценты, компенсацию морального вреда и штраф. Представитель банка утверждал, что он сам снял деньги, но суд признал операции недействительными. Банк обязан выплатить истцу снятую сумму, проценты в размере свыше 146 тыс. руб. и компенсацию морального вреда — 20 тыс. руб. Штраф составил более 944 тыс. руб., а госпошлина — более 36 тыс. руб.

Решение суда в законную силу не вступило.

Напомним, в конце января прокуратура Свердловской области начала проверку после сообщения о списании зарплатных средств участника спецоперации из Туринского района. Мужчина подписал контракт в начале декабря 2024 года. У него были долги по кредитам перед одним из крупнейших российских банков. Центробанк установил, что причиной списания стала несогласованность между службой судебных приставов и коммерческим банком в адаптации к требованиям нового федерального закона.

Ирина Пичурина