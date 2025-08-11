В Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы

В связи с грозой 11 августа с 13:00 до 23:00 в Санкт-Петербурге объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного, призвав пешеходов и водителей быть осторожными.

Между тем, главный синоптик Петербурга Александр Колесов пишет в своем Telegram-канале, что осадков на этой неделе выпадет достаточно мало, усилений ветра в ближайшее время также не будет.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что 11 августа в Петербурге ожидаются кратковременные дожди.

Артемий Чулков