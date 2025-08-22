В Самаре в очередной раз пожаловались на работу ресторана «Едатека»

В Самаре жители жилого дома на проспекте Ленина, 14 в очередной раз пожаловались на деятельность ресторана «Едатека». Исходящие от оборудования звуки беспокоят граждан, сообщил депутат Дмитрий Асеев в своем Telegram-канале.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

После обращения парламентария и жалоб жителей специалисты Роспотребнадзора зафиксировали звуковые параметры. Депутат выразил надежду на «справедливые итоги выездного мероприятия».

В сентябре прошлого года ресторан «Едатека» закрывали на 45 суток по решению суда. Заведение общепита признали виновным в совершении административного правонарушения по ст. 6.4 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта).

В мае текущего года прокуратура зафиксировала в заведении нарушения пожарной безопасности.

Евгений Чернов