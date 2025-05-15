В Самаре суд обязал владельца «Едатеки» устранить нарушения пожарной безопасности

Суд удовлетворил требования прокуратуры Октябрьского района Самары об обязании владельца ресторанного бизнеса устранить нарушения пожарной безопасности. Заведение расположено в многоквартирном доме. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По данным источника «Ъ-Волга», речь идет о ресторане «Едатека», расположенном на проспекте Ленина, 14.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

По информации надзорного ведомства, прокуратура Октябрьского района проверила соблюдение требований законодательства о пожарной безопасности в деятельности ресторана, расположенного на первом этаже многоэтажки. Основанием для проверки послужило обращение жительницы дома.

Летом прошлого года в результате проверки установлено, что «в составе воздуховода, идущего от ресторана по фасаду здания, вместо противопожарного материала использована самоклеющаяся фольгированная лента». На расстоянии менее метра от электродвигателя системы вентиляции для утепления трубы вентиляции применена вата. Использование горючих материалов создает угрозу пожарной безопасности как для гостей гастрономического заведения, так и для жильцов многоквартирного дома.

Прокуратура района контролирует фактическое устранение нарушений.

Руфия Кутляева