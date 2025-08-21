Бывшего министра Хабаровского края задержали в Москве

В Москве задержали бывшего министра здравоохранения Хабаровского края Юрия Бойченко, узнал «Ъ». Чиновник проходит фигурантом по делу о присвоении или растрате имущества в особо крупном размере. Басманный суд должен избрать ему меру пресечения. Следствие считает его причастным к хищению свыше 120 млн руб., сообщает «АиФ» со ссылкой на источники.

Фото: Министерство здравоохранения Хабаровского края

Фото: Министерство здравоохранения Хабаровского края

В апреле господина Бойченко оштрафовали на 21 млн руб. Его привлекли к административной ответственности за нарушения при заключении контрактов на санитарную авиацию в рамках нацпроекта «Здравоохранение», сообщала пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры. Авиаперевозчики не исполняли условия контрактов надлежащим образом, но заказчик все равно оплачивал их услуги.

Господин Бойченко возглавлял краевое министерство до 2024 года. Он уволился с должности по семейным обстоятельствам, сообщала пресс-служба регионального минздрава.