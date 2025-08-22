«Алроса» готовится начать добычу на трубке «Карпинского-2» в течение трех лет

Алмазодобывающее предприятие «Севералмаз» (входит в группу «Алроса» (MOEX: ALRS)) не исключает, что может начать добычу алмазов на трубке «Карпинского-2» в 2027-2028 годах. Речь идет о месторождении им. М.В. Ломоносова в Архангельской области, сообщил ТАСС главный геолог предприятия Илья Зезин.

Господин Зезин отметил, что во второй половине текущего года «Севералмаз» начал работать над техническим проектом по разработке трубки «Карпинского-2». Окончательное решение по добыче алмазов на месторождении будет зависеть от конъюнктуры рынка. По словам господина Зезина, объемы запасов здесь составляют около 40 млн тонн руды.

8 июля на сайте «Алросы» появилось сообщение о запуске проектирования работ на трубке «Карпинского-2». Подготовка велась с начала 2025 года. Сейчас алмазы добывают на других месторождения области — на «Архангельском» и «Карпинского-1».