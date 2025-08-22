В ночь на 22 августа над Черноземьем сбили 15 беспилотников

15 украинских беспилотников самолетного типа перехватили и уничтожили над регионами Черноземья в ночь на 21 августа, сообщили в Минобороны.

Семь БПЛА сбито над Воронежской, по три — над Белгородской и Орловской и два — над Курской областью.

Кроме того, с 7:00 до 8:00 дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили три БПЛА — два над Белгородской и один над Липецкой областью.

21 августа во время налета украинских беспилотников на белгородский Грайворон были ранены два мирных жителя.

Юрий Голубь