В ночь на 22 августа над Черноземьем сбили 15 беспилотников
15 украинских беспилотников самолетного типа перехватили и уничтожили над регионами Черноземья в ночь на 21 августа, сообщили в Минобороны.
Семь БПЛА сбито над Воронежской, по три — над Белгородской и Орловской и два — над Курской областью.
Кроме того, с 7:00 до 8:00 дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили три БПЛА — два над Белгородской и один над Липецкой областью.
21 августа во время налета украинских беспилотников на белгородский Грайворон были ранены два мирных жителя.