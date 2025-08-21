Два человека пострадали из-за атак ВСУ на город Грайворон Белгородской области

В городе Грайоворон Белгородской области в результате атак беспилотников ВСУ пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Из-за взрыва беспилотника, атаковавшего многоквартирный дом, один мирный житель получил минно-взрывную и баротравму. Он госпитализирован в городскую больницу № 2 Белгорода. В здании повреждены крыша, фасад и остекление.

Также БПЛА нанес удар по грузовому автомобилю. Мирного жителя с баротравмой доставили в Борисовскую центральную райбольницу. Транспортное средство повреждено.

Накануне из-за украинских атак пострадали пять мирных жителей и боец самообороны.

Кабира Гасанова