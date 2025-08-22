Екатеринбуржца отправили в колонию за попытку дать взятку сотруднику ДПС
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил пять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима 31-летнему местному жителю за попытку дачи взятки сотруднику ДПС, сообщили в прокуратуре Свердловской области.
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
Он признан виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу, в крупном размере).
Суд установил, что 5 декабря 2024 года автомобиль екатеринбуржца остановил сотрудник ГИБДД и выявил у него признаки алкогольного опьянения. Автоинспектор потребовал сесть в патрульный автомобиль для осуществления производства по делам об административных правонарушениях. Водитель предложил ему взятку в размере 300 тыс. руб., но автоинспектор отказался брать деньги. После этого осужденный положил в подстаканник патрульного автомобиля 27 тыс. руб.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее бывшего сотрудника уголовного розыска отдела полиции №15 УМВД по Екатеринбургу признали виновным в получении взятки в 700 тыс. руб. от гражданина, подозреваемого в продаже автомобиля, за непроведение проверки.