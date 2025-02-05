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В Екатеринбурге осудили экс-полицейского за взятку в размере 700 тыс. рублей

Бывший сотрудник уголовного розыска отдела полиции №15 УМВД по Екатеринбургу признан виновным в получении взятки в крупном размере, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия и суда, в период с декабря 2017 по февраль 2021 года бывший полицейский получил взятку в размере 700 тыс. руб. от гражданина, подозреваемого в продаже автомобиля с поддельным VIN-номером, за непроведение проверки. Кроме того, он вернул подозреваемому изъятый автомобиль. Он использовал в личных целях автомобиль, находящийся в розыске, и поддельное свидетельство о регистрации транспортного средства.

Суд признал бывшего полицейского виновным по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного официального документа). Ему было назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима, лишение права занимать определенные должности на срок 5 лет и конфискация денежных средств, полученных в результате преступления.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что данный факт был выявлен сотрудниками подразделения собственной безопасности ГУ МВД, а причастный сотрудник уволен из органов внутренних дел.

Полина Щуцкая

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