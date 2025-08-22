Решение о заочном аресте ритейлера Евгения Насоленко вступило в силу

Новосибирский областной суд сегодня оставил без удовлетворения жалобу защиты, оспаривающей решение Кировского райсуда о заочном аресте бизнесмена Евгения Насоленко. Об этом «Ъ-Сибирь» рассказала прокурор апелляционного отдела прокуратуры региона Дарья Нестерова. По ее словам, сторона защиты просила отменить постановление райсуда от 23 июля, признав его незаконным, но получила отказ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ

23 июля Кировский райсуд Новосибирска, удовлетворив ходатайство следствия, вынес решение о заочном аресте известного предпринимателя, основателя ряда крупных торговых сетей Евгения Насоленко, обвиняемого в мошенничестве и преднамеренном банкротстве (ст. 159 и ст. 196 УК РФ). «В отношении Насоленко избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца со дня его фактического задержания на территории России, либо с момента его передачи правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации»,— указывалось в сообщении пресс-службы судов общей юрисдикции Новосибирской области. Защита бизнесмена подала апелляционную жалобу.

Дело в отношении Евгения Насоленко было возбуждено еще в мае прошлого года. Его детали следствие пока не разглашает. Сначала ритейлера объявили в федеральный, а затем международный розыск.

Ранее бизнесмен уже привлекался к уголовной ответственности: его обвиняли в махинациях с налогами. Как указывается в деле, возглавляя компанию «Ритейл центр», предприниматель организовал изготовление фиктивных документов с подконтрольной фирмой и необоснованно завысил суммы налоговых вычетов по НДС, включив в декларации ложные сведения о размере подлежащих уплате налогов. Бюджет, согласно выводам следователей, недосчитался свыше 173 млн руб. В январе 2023 года Октябрьский райсуд назначил ритейлеру три года условно. В последующем Новосибирский облсуд снизил ему наказание до двух лет условно. Вину Евгений Насоленко так и не признал.

Евгений Насоленко и его брат Виталий Насоленко до 2015 года были соучредителями группы НТС. В портфель ритейлеров входили торговые сети «Добрянка» и магазины по франшизе «Бахетле».

Илья Николаев