РЖД ввели в график 59 задержанных поездов в Воронежской области

Движение 59 поездов, задержанных из-за падения обломков БПЛА в Воронежской области, ввели в график. 17 задержанных поездов уже прибыли на конченые пункты. Об этом сообщили в РЖД. Еще 50 поездов пока следуют с опозданием.

Максимальное время задержки составляет четыре часа. В РЖД подчеркнули, что пытаются сокращать стоянки в пути для восстановления графика и сохранения объема движения на южном направлении. Ни один из пассажирских поездов не отменили, подчеркнула пресс-служба.

Вечером 21 августа был задержан 71 поезд дальнего следования. Тогда обломки беспилотника повредили контактную сеть на участке Россошь — Сохрановка. Время задержки достигало 5,5 часов.