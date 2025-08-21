После падения БПЛА в Воронежской области задерживается 71 поезд

71 поезд дальнего следования задерживается из-за падения БПЛА в Воронежской области. В результате была нарушена работа контактной сети на участке Россошь — Сохрановка. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

Время задержки достигает 5,5 часов. «РЖД делают все возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов южного направления»,— говорится в заявлении.

Пассажирам поездов, следующих с задержкой более четырех часов, предоставляют питание. 22 августа два поезда отправятся из Москвы на несколько часов позже запланированного.

По данным Минобороны, прошлой ночью над Воронежской областью было уничтожено семь беспилотников. 21 августа сбито еще два. Несколько населенных пунктов остались без электричества, сообщал губернатор Александр Гусев. По состоянию на 21:26 мск в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.