В Ставропольском крае в ДТП пострадали двое несовершеннолетних

На 2-м км. подъезда к селу Спасскому Благодарненского округа в аварии пострадали 17-летние водитель и пассажир мотоцикла «Альфа». Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

31-летний водитель «Лада Приоры» не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспорта и допустил столкновение с мотоциклом «Альфа».

В результате автоаварии несовершеннолетние пострадавшие, ехавшие без мотошлемов, с травмами были доставлены в Благодарненскую больницу.

По факту ДТП проводится проверка. Детальные обстоятельства происшествия уточняются.

Наталья Белоштейн