Ставропольский край экспортировал больше 260 тысяч тонн зерна

С начала 2025 года Ставропольский край отправил на экспорт почти 263 тыс. т зерна. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора.

Больше всего зерновых культур было отправлено в Армению — более 132 тыс. т. В эту республику было экспортировано около 106 тыс. т пшеницы, 16,4 тыс. т рапса и более 9 тыс. т ячменя.

Кроме этого, Ставропольский край поставлял зерно в Беларусь (36,5 тыс. т), Азербайджан (35,7 тыс. т), Афганистан, Германию, Ирак, Киргизию, Пакистан, Турцию, Узбекистан и Южную Осетию.

За 2025 год специалисты выдали более 7,9 тыс. фитосанитарных сертификатов.

Наталья Белоштейн