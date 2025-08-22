В Татарстане продажи онлайн-полисов ОСАГО выросли на 19%

Продажи онлайн-полисов ОСАГО в Казани и Республике Татарстан выросли на 19% год к году. В то же время средняя стоимость полиса снизилась на 8% до 7264 руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование финансового маркетплейса «Сравни».

В Татарстане выросли продажи онлайн-полисов ОСАГО

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Наибольший рост продаж зафиксирован в Москве и Московской области — 31%, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 30%. В Екатеринбурге прирост составил 17%, в Новосибирске — 5%.

Средняя стоимость полиса снизилась во всех исследуемых регионах. Наибольшее падение цен отмечено в Санкт-Петербурге — на 10% до 6711 руб. В Новосибирске стоимость снизилась на 9% до 7956 руб., в Москве — на 7% до 6957 руб., в Екатеринбурге — на 6% до 5433 руб.

В Татарстане средний возраст застрахованных автомобилей снизился на 16% до 11,1 года — это наиболее заметная динамика среди всех регионов. Самой популярной моделью для оформления ОСАГО в республике стала ВАЗ 2190 Granta. Портрет водителей остается стабильным: 65% мужчин, средний возраст — 41 год.

Ранее сообщалось, что Татарстан вошел в топ регионов с самыми дорогими полисами ОСАГО. Средняя цена полиса в республике составила 8,4 тыс. руб.

Анар Зейналов