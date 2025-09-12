Сегодня день рождения у председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Элла Памфилова

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Ее поздравляет руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов:

— Уважаемая Элла Александровна, Вы всегда на стороне граждан России и защиты их законных прав. Делаете это профессионально и по-государственному. Часть вашей команды — члены избирательных комиссий ушли защищать нашу родину в зоне СВО. Знаю, как вы следите за их судьбой и всей большой семьей избиркомов помогаете фронту и жителям прифронтовых регионов. Желаю Вам здоровья и осуществления всего задуманного!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»