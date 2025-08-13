Очередной канал нелегальной миграции выявила полиция в Кингисеппском районе

Следственный комитет по Ленинградской области завершил расследование уголовного дела в отношении представителей коммерческой организации, которых обвиняют по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ).

Следствием было установлено, что в январе 2020 – декабре 2023 года фигуранты организовали на территории туристической деревни в Кингисеппском районе фиктивную постановку на миграционный учет 26 иностранных граждан, сообщили в СКР.

В настоящий момент по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, с утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

Двое подозреваемых находятся под стражей, в отношении других участников преступной группы уголовные дела выделены в отдельное производство. Они объявлены в розыск, уточнили в ведомстве.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что сотрудники угрозыска раскрыли криминальную схему, связанную с незаконной легализацией иностранцев в Ломоносовском районе Ленинградской области. Фигуранткой по делу проходит местная жительница, которая с декабря 2024 года, предварительно, оформила поддельные документы 62 мигрантам, желавшим трудоустроиться на строительных объектах региона.

Андрей Цедрик